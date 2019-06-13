Seyhan Belediye Meclisi'nden icra önlemi

Başkan Akif Kemal Akay, Meclis kâtipleri Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan olmayınca direkt gündemlere geçildi.

Gündemin 7-13 maddesinden biri 2 CHP'linin verdiği ret oyuna karşılık karar oy çokluğuyla, diğerleri ise oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesinde Seyhan Belediyesi'nin gelirlerine gelebilecek muhtemel icrayı önlemek amacıyla bazı menkul ve gayrimenkul malları ile gelirlerinin icra kapsamından çıkarılması, yapılan görüşmelerden sonra oybirliği ile karara bağlandı.