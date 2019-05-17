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Seyhan Belediyesi iftar sofrasında bin 500 kişiyi ağırladı

Seyhan Belediyesi, Emek Mahallesinde bin 500 kişiyi iftarda ağırladı.


Seyhan Belediyesi geleneksel iftar sofraları düzenli olarak farklı mahallelerde kurulmaya devam ediyor. Emek Mahallesi çok amaçlı tesislerinde düzenlen etkinlikte bin 500 kişiye yemek dağıtıldı.


Geleneksel iftar sofralarını kurarak eski Ramazan geleneklerini devam ettirmek istediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. Başkan Akay, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve kardeşlik ayıdır. Ramazan paylaşmak demektir. Sofranızdaki ekmeği, kalbinizdeki sevgiyi paylaşmaktır. Küskünlüklerin bir kenara bırakılıp, kardeşçe yaşama duygusunun ön plana çıktığı aydır. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum” şeklide konuştu.

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