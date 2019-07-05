Seyhan Belediyesi'nde şeffaflık sözü

Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes Başkanlığında açıldı. Gündem dışı söz alan AK Partili Mustafa Tunç, Fen ve İmar İşleri ağırlıklı olmak üzere sürekli kağıt ve evraklarla uğraşıldığını, bu evrakları ve masraflar ortadan kaldırmak amacıyla, çevreciliğe de katkı olması bakımından tablet uygulamasına geçilerek daha verimli olacağını belirterek, böyle bir teklifin değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Başkanvekili Yasemen Çelik de bu şekilde idare ile görüşüp işleyişe uygun olup olmadığına bakarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Yasemin Çelik, MHP'li Şehmuz Uçar'ın sorularına cevap vermek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Av. Rukiye Çinkılıç'ı kürsüye davet etti. Çinkılıç, Halk kartlarına başvuru işlemlerinden başlamak üzere bir vatandaşın nasıl hak ettiğini, gerekli incelemelerin nasıl yapıldığını anlatarak, bugüne kadar toplam 2006 kişiye halk kart verildiğini açıkladı. Çinkılıç, 96 mahalleden sadece 10 mahallenin kart için başvuru yapmadığını da kaydetti. Seyhan İmar A.Ş.'nin son genel kurulunun 8 Çinkılıç, Nisan 2019 tarihinde yapıldığını, 9 kişiden oluşan yönetim kurulu sayısının 11 kişiye çıkarıldığını ve Ticaret Sicil'e de kaydettirildiğini bildirdi.

İşçi alımı ile ilgili soruya da cevap veren Çinklılıç, belediyeye hiçbir kadrolu işçi alınmadığını, belediye meclisince ihdas edilen kadrolara ise sözleşmeli işçi alındığını belirterek, Mart 2019 ayında 27 ve Nisan 2019 ayında da 3 işçi alındığını sözlerine ekledi.

Seyhan Belediye Meclisi1. Başkanvekili Yasemen Çelik, bu açıklamadan sonra, “Şeffaf belediyecilik, saydam belediyecilik diyoruz, her türlü bilgiyi vermeye amadeyiz, her türlü bilgiyi açık yüreklilikle vereceğimize inanabilirsiniz” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Kadın ve Aile Hizmetleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü tahsis edilmesine ilişkin teklif müşterek komisyonlara oy birliği halinde sevk edildi.

Gündemin son maddesinde ise, Akkapı Mahallesinde Seyhan Belediyesi'ne ait hissenin adana sağlık İl Müdürlüğü'ne Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Merkezi olarak kullanılması için tahsis etmek üzere Seyhan Belediye Başkanına bu konuda protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi de müşterek komisyonlara oy birliği halinde havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarına 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayacak.