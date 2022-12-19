Seyhan Belediyesinden Antalyalı selzedelere yardım

Seyhan Belediyesi, geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle selin vurduğu Antalya'nın Kumluca ilçesindeki selzedelere yardım elini uzattı.

Yardımseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla hizmete açılan İhtiyaç Bankası, bu kez sel nedeniyle mağdur olan Kumluca'da vatandaşlar için hizmet verdi. Ekipler, yardımseverlerin bağışladığı ürünlerden oluşan gıda paketlerini Kumluca'daki selzedeler için hazırlayıp kamyonlara yükledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle sel basan binalar için onarım ekipmanlarının yanısıra Seyhan Belediyesi atölyelerinde üretilen temizlik malzemeleri ile iç ve dış cephe boyaları da sel bölgesine gönderilen malzemeler arasında yer aldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu için üretip, ürettiğini de paylaşan bir belediye olduklarını ifade ederek, “Üretimden gelen gücümüzü ihtiyaç sahibi olan tüm yurttaşlarımız için kullanıyoruz. Antalya'da yaşanan sel felaketi hepimizin derinden üzdü. Selden olumsuz etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Selzede yurttaşlarımın yaralarının sarılması konusunda sorumluluk hissettik ve yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından sel basan binaların temizliği ve onarımı için boya, temizlik ve onarım malzemeleri ile selden etkilenen yurttaşlarımız için hazırladığımız gıda kolilerini ilgili makamlara teslim ettik. Yurttaşlarımızla dayanışmamızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.