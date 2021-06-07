Seyhan Belediyesi'nden Çevre Günü etkinlikleri

Seyhan Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde atıkların dönüştürülerek yeniden kazanımı bilincinin geliştirilmesine yönelik atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, belediye çalışanları ve çocukları, stajyer çalışanlar, gönüllü vatandaşlarla birlikte Yeşiloba ve Yeşilyurt mahallelerinde atık toplama etkinliği düzenledi.

“Ayrıştır, Dönüştür, Kazandır” sloganıyla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı ile Yeşiloba Mahallesi'nde 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte toplanan atıklar ayrıştırılıp Mavi Bulvar'daki mobil atık getirme merkezine götürüldü.

Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün organize ettiği Bilgi Evi öğrencileri motivasyon gezisinde ise evinde uzaktan eğitim olanağı, bilgisayar, tablet ve ders çalışma olanağı bulunmadığı için Seyhan Belediyesi Bilgi Evlerinden yararlanan gençler Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşliğinde Karaisalı'nın doğal güzellikleriyle buluşturuldu.

Başkan Akay'la birlikte ayçiçeği tarlalarında anı fotoğrafı çektiren gençler, Kapıkaya Kanyonunda doğa yürüyüşü yapıp temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkardılar.