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Seyhan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Seyhan Belediyesi’nin başlattığı uygulama ile karnelerini getiren çocuklar gönüllerince eğlendi.

Seyhan Belediyesi'nin başlattığı uygulama ile karnelerini getiren çocuklar gönüllerince eğlendi.


Eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatiline giren öğrenciler Seyhan Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Karnesini getiren öğrenciler şişme oyun aletleri, yüz boyama, resim atölyesi, palyaço gösterileri ile mutlu saatler geçirdi. Etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklarımıza sahip çıkmak bir görevdir” dedi.


Başkan Karalar'ın da katıldığı etkinliklerde eğitim setlerinden oluşan hediye paketleri öğrencilere dağıtılırken, müzikli çocuk oyunu Uçurtma'da öğrenciler için sahnelendi.

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