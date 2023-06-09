Seyhan Belediyesi'nden iklim krizi ve kuraklığa yönelik proje

Kırsal kalkınma çalışmalarıyla dikkati çeken Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi'nin ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün hibe desteği ile oluşturulan “Yenilikçi Tarım Uygulamaları Serası” düzenlenen törenle hizmete girdi.

“Ürün deseninin değişmesi zorunlu hale geldi”

Açılış töreninde konuşan Başkan Akay, dünyanın ciddi bir iklim krizi ve kuraklık sorunu yaşadığına dikkati çekerek, tarımsal üretimde ürün deseninin değişmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Yeni üretim çeşitleri deneniyor

Katma değeri yüksek ürünlerin toprağı ve suyu kirletmeyen, iklim ve çevre dostu üretim modellerle üretilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Akay, açılışı gerçekleştirilen serada ve belediyenin diğer alanlarında yeni üretim biçimlerinin uygulandığını söyledi.

“Topraksız tarım uygulamaları yaygınlaşmalı”

Akay, “Topraksız tarım dediğimiz üretim biçimlerinin artık yapılması lazım. Bizler yeni ürün çeşitlerini de deniyoruz. Subtropikal iklime sahip olan Adana da tropikal ürünlere müsait olduğu bir zamana doğru gelmekte. Dolayısıyla bu gelen zamanı önceden karşılamak hepimizin görevi. Önceden hazırlıklı olmak, buradaki bitkileri o iklime adapte etmek hepimizin görevi” dedi.

Projeden kadınlar yararlanıyor

Uygulanan projeden sığınmacı ve Türk vatandaşı kadınların yararlandığını aktaran Başkan Akay, “Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin de paydaşlığında yürüttüğümüz projeyle gerek mültecileri gerek kendi yurttaşlarımızı geleceğin dünyasına hazırlama noktasındayız. Uygulamanın dışında bir de var olan bu yapıya gerek psikolojik kazanım sağlamak hem de ekonomik kazanım sağlanması da bizlerin görevi. Bunun için de özellikle bizim kooperatiflerimiz aracılığıyla bunu sağlama noktasındayız. Ekonomik olarak üreticimize önemli ölçüde kar getiren farklı bitki türlerinin, akuaponik, hidroponik, besleyici film tekniği gibi modern yetiştiricilik teknikleri ile bir araya getiren bu tesisimizin bölgemiz üreticilerine ışık tutması ve örnek olmasının temennisi içerisindeyiz” diye konuştu.

Dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Başkan Akay, Adana'nın ilkleri başaran bir kent olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye'de ilk modern tarımın, ilk modern sanayinin yapıldığı şehir Adana. Burada da yeni dönem iklim krizinde de bunları yapacak bizleriz. Sürdürdüğümüz projelerde, çalışmalarda destek veren IOM, PRM ve diğer kuruluşlara teşekkür ediyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Başarılı bir proje

Projenin çok istisnai bir başarısı olduğunu belirten Uluslararası Göç Örgütü Yöneticisi Torsten Haschenz de, “Çünkü planlama aşamasında, uygulanma ve sonuçlara geçme aşamasına geçmede çok hızlı bir ilerleme oldu. Bu hem Seyhan Belediyesi Başkanımızın destekleri, hem de Seyhan Belediyesi'ndeki proje ekiplerinin başarısından dolayı böyle oldu” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu yetkilisi Elif Özkaya Aydın, “Seyhan Belediyesi ve Seyhan Kadın Kooperatifi'nin çalışmalarıyla yerinden edilmiş, hassas kırılgan topluluklarla nasıl çalışılıp onları yükseltebileceğini gösterdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sera hizmete açıldı. Başkan Akay, konuklarına serada gerçekleştirilen üretim tekniklerini ve ürün çeşitleri hakkında bilgiler verdi.