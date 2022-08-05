Seyhan Belediyesinden Yalmanlı'ya spor tesisi

Seyhan Belediyesi'nce Yalmanlı Mahallesi'ne yapılan spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi'nin Yalmanlı Mahallesinde yapımını tamamladığı muhtarlık binası ve spor tesislerinin açılışı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, muhtarlar, meclis üyeleri, CHP Seyhan İlçe örgütü yöneticileri ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana dışında olduğu için açılışa katılamayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın selamını ileterek sözlerine başladı. Akay, Seyhan'ı daha yaşanabilir, refah ve mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

“Kırsal kalkınma öncelikli konu”

Kentin kırsal bölgelerinin kalkınmasının önemini vurgulayan Başkan Akay, kırsal kalkınmanın özen gösterilmesi gereken önemli ve öncelikle konulardan biri olduğunu vurguladı. Yalmanlı'da bu hedefe yönelik bir hizmeti yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Akay, “Yalmanlı köyündekilerin şehirde ikamet gereksinimi duymadan yaşamaları ve üretime katkıda bulunmaları bizim en temel düşüncelerimizden bir tanesi. Benzer şeyleri diğer kırsal bölgelerde de uygulamaya çalışacağız. Zaman zaman buna ait çok ciddi çalışmalarımız var. Yakın gelecekte onları da göreceğiz” diye konuştu.

“Sportif faaliyetle sınırlı bir hizmet alanı olmayacak”

Hizmete açılan tesisin sportif faaliyetlerle sınırlı bir hizmet alanı olmayacağının altını çizen Başkan Akay, “Kısa süre sonra burada eğitim ihtiyaçlarının ve kadınların bazı temel gereksinimlerinin karşılanacağı alan da olacak burası. Sporla gençlerimiz, çocuklarımız gerek vücut, gerek ruh ve zihin sağlığı açısından ilerleme kaydederken, aynı zamanda kadınlar da şehirde yaşayanlara sağlanan her türlü olanağı büyük ölçüde burada bulacaklar. Bu tesisin yapımı sırasında desteğini esirgemeyen muhtarımıza ve köy halkına teşekkür ediyorum. Daima birlikte ve beraber olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Yalmanlı'ya bu yakışır”

Seyhan Belediyesi'nin hizmete açtığı spor tesislerinin toplum için önemini vurgulayan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Bütün emeği geçen belediye bürokratlarına ve tabi en başka Seyhan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu tesisi kazandırdığı için. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması, sporla, bilimle, kitaplarla uğraşması gerçekten çok önem taşıyor. Eğitimin ne yazık ki bir standarda ulaşmadığı bir ortamda sporun, bilimin ve insanlığa hizmet edecek bu tür tesislerin olması gerçekten önem taşıyor. İşte bu da sosyal demokrat dokunuşun bir örneği. Yalmanlı'ya da bu yakışır. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yalmanlı Mahallesi Muhtarı Oktay Baysal da Başkan Akay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İçerisinde muhtarlık binası, futbol, basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortu bulunan tesisin açılış kurdelesi kesildi. Açılışta çocuklara pamuklu şeker ikram edildi, tiyatro oyunu da sahnelendi.