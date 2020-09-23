Seyhan Belediyesine, Sıfır Atık Belgesi

Seyhan Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi ve kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı

12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nin ardından harekete geçen Seyhan Belediyesi, kendi bünyesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurmuştu. Süreç içinde yapılan değerlendirmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi ve kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine Seyhan Belediyesi'ne Sıfır Atık Belgesi verildi.

Daha temiz ve sağlıklı çevre için belediye ve vatandaşın birlikte mücadele vermesi gerektiğini ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Seyhan Belediyesi olarak ilk önce, ilçe sakinlerini geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyoruz. Sorumluluk alanlarımızda ayrı toplama noktalarının yaygınlaştırılması için çalışmamızı yürütüyoruz. Kurumlar ve STK'larla yapılan farkındalık amaçlı iş birlikleriyle her zaman örnek ve öncü oluyor ve geri dönüşümün sağlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Belediyemize, bakanlığın Sıfır Atık Belgesi vermesi bizi teşvik etmiş ve yapacağımız çalışmalara dayanak olmuştur. Temiz ve yeşil bir çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Sıfır Atık Belgesi'ni alan Seyhan Belediyesi, önümüzdeki 12 aylık süre sonunda gümüş, altın ve platin seviyelerindeki Sıfır Atık Belgesi'nin alınması için başvuru yapacak.