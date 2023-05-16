Seyhan Belediyespor hentbolda Süper Lige koşuyor

Seyhan Belediyespor Kulübü erkek hentbol takımı play-off karşılaşmalarının ilk maçında Zeytinburnu Irmakspor Kulübü'nü 37-24 yendi.

Seyhan Belediyespor Kulübü erkek hentbol takımı play-off karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yaptı. Mavi-Beyazlılar Bolu'da oynadığı ilk müsabakada Zeytinburnu Irmakspor Kulübü'nü 37-24 yenme başarısı gösterdi.

Play-off ilk sınavlarında Zeytunburnu Irmakspor Kulübü'nü iyi bir oyun sonrası yendiklerini belirten Seyhan Belediyespor Kulübü Antrenörü Gürçin Can, “Zorlu müsabakalara iyi hazırlandık. Sporcularımın çalışmalardaki performans bizleri son derece mutlu etti. İlk karşılaşmadan da iyi bir netice ile ayrılarak moral motivasyonumuzu yükselttik. Bugünkü maçımızı da kazanıp süper lige bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Bizlerin her zaman yanında yer alan ve desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyoruz. Desteklerinin karşılığı olarak da kendisine şampiyonluk armağan etmeye kararlıyız” dedi.

Seyhan Belediyespor erkek hentbol takımının bugün saat 16.00'da Karabük Yenişehir Spor Kulübü ile karşılaşacağı belirtildi.