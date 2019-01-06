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Seyhan Belediyespor'da yetişti Fenerbahçe'ye transfer oldu

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor altyapısından yetişen ve ara transfer döneminde Evkur Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar’ı kutladı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor altyapısından yetişen ve ara transfer döneminde Evkur Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar'ı kutladı.


Başkan Karalar, sporda altyapının önemine her zaman vurgu yaptıklarını hatırlatarak, “Sadık kardeşimizin transferi bizleri mutlu etti. Bu transfer Seyhan Belediyespor Kulübü'müzdeki genç çocuklarımıza örnek olsun. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe, Milli Takım ve Türk futboluna büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Sadık'ın bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.

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