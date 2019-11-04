Seyhan Belediyesporlu voleybolcular lige galibiyetle başladı

Liginde mücadele eden Seyhan Belediyespor Voleybol takımı yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Maraş Atıcı Gençlikspor'u 3-0 yenerek lige galibiyet ile başladı. Antrenör Serdar Pehlivan, “Kazandığımız için mutluyuz. Sporcularımı kutluyorum” dedi.

Deplasmanda Maraş Atıcı Gençlik karşısında iyi bir oyun sergileyerek 3-0'lık net bir galibiyet elde ettiklerini belirten Seyhan Belediyespor Erkek Voleybol takımı Antrenörü Serdar Pehlivan, “Lig hazırlıklarımız çok iyi geçti. Maraş deplasmanından iyi bir skor ile dönmemiz bunun göstergesidir. Henüz yolun başındayız. Başarılı sonuçlar alarak hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Maraş temsilcisi Atıcı Gençlikspor karşısında alınan galibiyeti çabuk bir şekilde unutmaları gerektiğini belirten Pehlivan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Başarılı bir sezon geçirmek arzusundayız. Bunun içinde disiplinli bir şekilde çok çalışmamız gerekir. Beklentileri boşa çıkartmayacağımızı düşünüyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanımız Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyorum.”

2. hafta rakip İslahiye Anadolu Lisesi

Seyhan Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin ikinci haftasında Pazar günü Menderes Spor Salonu'nda saat: 14.00'te İslahiye Anadolu Lisesi Spor Kulübü'nü konuk edecek. Mavi-Beyazlı ekibin sporcuları ikinci hafta oynayacakları müsabakayı da kazanacaklarına olan inançlarının yüksek olduğunu belirttiler.

Bu arada, 2. Ligde mücadele eden Seyhan Belediyespor Kadın Voleybol takımı ilk maçında geçtiğimiz Pazar günü Menderes Spor Salonu'nda konuk ettiği Mersin İktisas Okulu'na 3-1 yenildi.