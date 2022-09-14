Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi eğitim öğretime başladı

Genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz doğrultusunda, belirlenen sınavları geçerek başarı sağlayan özel yetenekli öğrencilere, yeteneklerini geliştirmek üzere etkinlik ve proje tabanlı destek eğitim hizmeti sunan merkez, alanında uzman öğretmenler tarafından, disiplinler arası yaklaşımla oluşturulmuş eğitim programlarını uyguluyor.

Ayrıca Tübitak, Erasmus, E-twinning projeleri, gezi-gözlem ve doğa zekasını geliştirmeye yönelik faaliyetler, medya okuryazarlığı çalışmalarının yanı sıra, arkeoloji, yazarlık, güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, şehir kültürü gibi konularda zenginleştirilmiş eğitim programları da uygulanıyor.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına başlayan merkezde; 2 idareci, 9 öğretmen ve 86 öğrenci bulunuyor. Toplam 11 derslik bulunan merkezde ayrıca akıl ve zeka oyunları, destek, dil, müzik, resim, fen, sosyal, drama, yazılım atölyeleri de bulunuyor.

Sarıhuğlar Mahallesi M1 Alışveriş Merkezi yakınında eğitim ve öğretim vermeye başlayan Seyhan Bilim ve Sanat Merkezine, birçok toplu taşıma aracı ile rahatlıkla ulaşılabiliyor.