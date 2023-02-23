Seyhan Dikimevi, depremzedelere destek amaçlı üretime geçti

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından kurulan Seyhan Dikimevi, Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelere destek amaçlı üretime geçti. Çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Seyhan Dikimevi'nde depremzedeler için pijama takımı, iç çamaşırı, çocuk montu, polar mont, uyku tulumu dikilirken, enkazdan çıkarılan cenazeler için de kefen kesiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerde enkazdan sağ kurtulan vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber eden Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretime odaklandı. Dikimevi atölyesi çalışanları, evleri yıkılan, yakınlarını yitiren ve bir yandan da zorlu kış koşullarıyla mücadele eden afet bölgesindeki depremzedeler için hummalı bir çalışmanın içine girdi.

Dikilen ürünler afet bölgesine gönderiliyor

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda üretime geçen çalışanlar, kız ve erkek çocukları için mont, pijama takımı ve alt-üst iç çamaşırı, yetişkinler için kadın-erkek iç çamaşırı dikerken, enkazdan çıkarılan cenazeler için de kefen kesmeye başladı. Dikilen kıyafetler ve kefenler özenle paketlenip zaman kaybetmeden, afet bölgelerine gönderilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

İhtiyaca göre üretim

Dikimevinin işçi kıyafetlerini dikerek faaliyete başladığını hatırlatan Başkan Akif Kemal Akay, “Dikimevimiz kurulduğu günden itibaren kadın emeğiyle büyüyerek bir marka haline geldi. Yaşadığımız deprem hepimize büyük acılar yaşattı. Depremin hemen ardından belediyemizin tüm birimleri depremzedelere yardım odaklı çalışıyor. Depremzedelerin acısını yüreğinde hisseden dikimevi çalışanlarımız da sorumluluk ve dayanışma duygusuyla afet bölgesindeki yurttaşlarımız için uyku tulumu, mont, pijama takımı, battaniye, iç çamaşırı dikmeye başladı. Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımız için de kefen kesip paketleyerek yine afet bölgelerine gönderiyoruz. İhtiyaç olduğu sürece bu üretimlere devam edeceğiz” dedi.

Acıların paylaşılarak azalacağını belirten Başkan Akay, “Ne yazık ki büyük toplumsal acılar yaşıyoruz. Bu acıları birlik ve beraberlik içinde dayanışmayla aşacağız. Seyhan Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ve çalışanlarımızla birlikte depremzede yurttaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.