Seyhan Halk Eğitimden online sergi

Adana'da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binlerce kursiyerinin ilk etapta yüz yüze, daha sonra online eğitimle meydana getirdiği eserlerini, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda sergiliyor.

Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ, serginin açılışında yaptığı konuşmada, uzaktan eğitim kapsamında kursiyerlere ders notları, videolar ulaştırdıklarını ve canlı yayınla eğitimler verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Seyhan Halk Eğitim Merkezi olarak; her yıl yüz yüze yaptığımız eğitim ve yıl sonu sergilerimizi, bu yıl dünyada ve ülkemizde görülen Korona virüs salgını nedeniyle yapamadık. Toplum olarak kenetlendiğimiz bu süreçte; milli seferberlik ruhu ile çalışmaya devam ederek, öğretmenlerimiz uzaktan eğitim ile çalışmalarını sürdürdüler ve kursiyerlerimizi eğittiler. Öğretim yılı başından itibaren yüz yüze verilen, salgın döneminde uzaktan online devam eden eğitimler sonucu; kursiyerlerimiz tarafından büyük özveri ile üretilen el emeği göz nuru binlerce ürün, online ortamda sadece vatandaşlarımızın değil, dünyanın dört bir yanındaki ilgililerin ziyaretine sunuldu. Böylelikle fiili olarak gerçekleştirilemeyen yıl sonu sergimiz, sanal ortamda daha geniş bir kitlenin istifade etmesine ve beğenisine sunuldu. Kursiyerlerimizin gayretli ve titiz çalışma sonucu oluşturdukları ürünlerden oluşan sanal sergi; kurumumuzun web sitesinde, youtube, facebook ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde kurumumuz ve kursiyerlerimiz tarafından paylaşılarak, yüzbinlerce izleyiciye ulaştırılmış oldu. Daha fazla vatandaşın evlerinden çıkmadan eserlerimizi görme ve inceleme fırsatı sağlandı."

Serginin açılışı daha sonra Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevin Teksoy, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, Şehit Yavuz Halk Eğitim Müdürü İsmet Tahra ve Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ tarafından vatandaşlara kapalı sembolik olarak yapıldı.

Vatandaşların, online sergilerini izlemeleri için Seyhan Halk Eğitim Merkezi web sitesini ve youtube paylaşımını incelemesini isteyen Çeliğ, Covid-19 salgınına rağmen çalışmalarını aynı heyecanla sürdürmeye devam edeceklerini de ifade etti.