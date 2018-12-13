Seyhan İçgöl'de temizlik

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Nehri üzerinde iki köprü inşaatını sürdürürken, Eski Baraj'dan Regülatör Köprü'ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik içgöl sahil bandında temizlik çalışması başlattı. Temizlik ekipleri, DSİ tarafından suyun kesilmesinin ardından içgölde ortaya çıkan araba lastikleri, plastik atıklar, poşetler, alkol şişeleri, halı, kilim, klozet, kanepe, elektrik kabloları ve çürümüş yosunları toplamaya girişti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Nehri'nin şehir merkeziyle buluştuğu 3 kilometrelik içgölde yaşanan kirliliği ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Sular'dan Orhan Kemal Bulvarı'na ulaşım sağlayacak 550 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğindeki yeni köprü yapımı ile Girne Köprüsü'nün genişliğini iki katına çıkaracak projeyi tam gaz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, Eski Baraj'dan Regülatör Köprü'ye kadar olan nehir yatağında da kapsamlı temizliğe başladı.

Sorumsuz kişiler nehir yatağını çöplüğe çevirmiş

Temizlik görevlileri, sorumsuz kişilerin rastgele attığı ve çevre kirliliğine neden olan araba lastikleri, plastik atıklar, poşetler, alkol şişelerini toplamaya başladı. Atıklar arasında klozet, halı, kilim, kanepe, elektrik kablosu, kırık fayans gibi malzemelerin çokluğu şaşkınlık yaşattı. İş makineleri kullanılarak sürdürülen temizlik çalışmalarında çürümüş yosunlar ve su bitkilerinin temizliği de eş zamanlı devam etti.

Seyhan İçgölde temizlik çalışmalarının iki hafta süreyle devam edeceği, toplanan atıkların iş makineleriyle kamyonlara yüklenip, Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne taşınacağı belirtildi.