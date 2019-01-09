Seyhan Nehri taştı, bahçeler göle döndü

Adana'da Seyhan Nehri'nin taşması sonucu narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Günlerdir aralıksız süren yağışlar nedeniyle kentte bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki doluluk oranı yüzde 93'ün üzerine çıktı. Seyhan Baraj Gölü'ndeki suyun geçtiğimiz gün Seyhan Nehri'ne verilmesiyle nehrin kıyısındaki narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Öte yandan Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerdeki aşırı yağışların Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarda doluluk oranlarını hızla yükselttiği, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun 26 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edildiği bildirildi. Valilik, Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacağından vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Adana Valiliğinin taşkın uyarısının ardından sular altında kalan narenciye bahçeleri havadan da görüntülendi.