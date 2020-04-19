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Seyhan Nehri'ne düşen gencin cesedi bulundu

Adana’da 5 gün önce Seyhan Nehri’ne düşen gencin cesedi bulundu.

Adana'da 5 gün önce Seyhan Nehri'ne düşen gencin cesedi bulundu.


15 Nisan günü Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Garip Aydın arkadaşı Erhan Altun ile nehir kenarında otururken suya düştü. Arkadaşı hemen polis, sağlık ve dalgıç ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları aramalara rağmen genç bulunamadı. Dalgıç polisler 5 gün sonra Aydın'ın cesedini düştüğü yerin birkaç kilometre uzağında buldu. Aydın'ın cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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