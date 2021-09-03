Seyhan Sanat Günleri, “Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” fotoğraf sergisi ile start aldı

Seyhan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Seyhan Sanat Günleri, “ Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” adlı fotoğraf sergisi ile açıldı. Birbirinden güzel 100'e yakın eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başlayan Seyhan Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen serginin açılış kurdelası, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Mustafa Keleş tarafından kesildi.

Sergiyi Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile gezerek inceleyen Seyhan Belediye Başkan Akif Kemal Akay, fotoğraf projesi ekibi A.Niyazi Sertkalaycı, Adnan Kulak, Mehmet Feramuz Ayan ve Veysel Tepeli'ye birer teşekkür plaketi verdi.

Arka Plan Sanat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Niyazi Sertkalaycı, İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü M. Feramuz Ayan, İnsani Yardım Vakfı Adana eski İl Başkanı Veysel Tepeli ve Doğumevi eski Başhekimi Dr. İlyas Acar'dan oluşan ekibin Kayseri Pınarbaşı, Niğde Kılan yaylasından Adana'nın Tuzla sahiline kadar Seyhan Nehri'ni oluşturan güzergahta çektiği binlerce fotoğraf arasından seçilen yaklaşık 100 fotoğraftan oluşan sergi, 10 Eylül Cuma gününe kadar açık kalacak.

Sergiye Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Mustafa Keleş'ın yanısıra Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı, Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Burak Durhasan, dernek üyeleri ve çok sayıda fotoğraf sever katıldı.