Seyhan Satranç Takımı 1. Lig'e yükseldi

Seyhan Belediyespor Kulübü Satranç takımı, 22-28 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılan Türkiye 2. Ligi müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye Satranç 2. Liginde mücadele eden Seyhan Belediye Spor Kulübü'nün 1. Lige yükselmesi nedeniyle açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Hocalarımızı ve sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Bizleri gururlandırdılar. Şampiyon kadroda yer alan sporcuların gelecekte daha iyi noktalara geleceğine olan inancımız yüksek. Bu konuda imkânlarımız dâhilinde desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Satrancın hızlı düşünme ve doğru karar almak başta olmak üzere olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmak, planlı hareket etmenin önemeni ve gerekliliğini öğrenmeyi sağlamak ve özgüveni arttırmak gibi birçok faydasının bulunduğunu belirten Başkan Akay, “Seyhan Belediyesi olarak birçok branşta olduğu gibi satranca da büyük önem vermekteyiz. Bizim öncelikli hedefimiz spor yapan kişi sayısını arttırıp başarılı sporcular yetiştirmek” dedi.