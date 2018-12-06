Seyhan ve Yüreğir devlet hastaneleri inşaatı Ocak'ta başlayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ve Yüreğir devlet hastaneleri inşaatının Ocak'ta başlayacağını söyledi.

Vali Demirtaş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) yeni tesislerini ziyaret etti. ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve Başkan Yardımcısı Sait Güleç, Genel Sekreter M. Ömer Üney, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Baştuğ, Sefa Saygıdeğer, Süreyya Uri ve Hüseyin Arat ile cemiyetin kurucu üyeleri tarafından karşılanan Vali Demirtaş, ÇGC'nin yeni sosyal tesislerinin geniş bir alana yayıldığını ve Adana'nın en güzel mekanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Adana'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Demirtaş, Seyhan ve Yüreğir'deki devlet hastaneleri inşaatının Ocak ayı içerisinde başlayacağını belirtti. Kentin istihdamına katkı sunan iş dünyası ile sık sık bir araya geldiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, fuar alanının genişletileceğini, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ndeki sorunların çözümü için büyük bir emek sarf edildiğini söyledi. Fuarın ve Endüstri Bölgesi'nin Adana ve Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Demirtaş, "Elbirliğiyle tüm sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Adana'daki oda, borsa ve belediye başkanlarının birbirleriyle uyumlu çalışması kent adına umut vericidir. Adana'ya yatırımların gelmesi için hep birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Adana'da daha çok yatırım gerçekleşmesi, daha çok istihdam sağlanması adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.