Seyhan'a 6 yeni park ve dinlenme alanı

Yapımı tamamlanan Söğütlü Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı, Koza Mahallesi 2 Temmuz Çocuk ve Dinlenme Parkı, Futbol ve Basketbol Sahası, Yeşiloba Mahallesi 2 No'lu Dinlenme Parkı, Aydınlar Mahallesi 2 Nolu Dinlenme ve Fitness Parkı, Gürselpaşa Mahallesi 12 No'lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Gürselpaşa Mahallesi 8 No'lu Dinlenme Parkı ile yenilenen Dumlupınar Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı ile Gürselpaşa Mahallesi Soma Şehitleri Dinlenme Parkı hizmete açıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yapımı tamamlanan parkları inceleyip, parkların bulunduğu mahallelerde yaşayan yurttaşları dinledi. Çocuklara oyuncaklar ve top armağan eden Başkan Akay, parkların, dinlenme ve çocuk oyun alanları ve yeşil alanların yurttaşların nefes alabildiği alanlar olduğunu belirterek, Seyhan'da bu alanları artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Seyhan'da bir yandan yeni parklar ve yeşil alan kazandırırken, artık ihtiyacı karşılamayan mevcut parkları, çocuk oyun ve dinlenme alanlarını da yenileyip yurttaşların hizmetine sunduklarını aktaran Başkan Akay, “Parklarımız, dinlenme ve çocuk oyun alanlarımızdaki bakım ve onarım çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Bu alanları çimlendirip, mevsim çiçekleri ve boyama çalışmalarıyla daha renkli hale getirip, görsel olarak da Seyhan'ımıza daha estetik alanlar sunuyoruz. Ayrıca fitness aletleri, oyun setleri ve kamelyalarla yurttaşlarımızın daha nitelikle zaman geçirebilmelerini sağlıyoruz. Seyhan'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.