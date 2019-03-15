Seyhan'a, Türkiye'nin en büyük Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi yapılacak

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Adana ve Seyhan'ın, yeni yatırım ve istihdamlarla ekonomik seviyesinin yükseltilmesine, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunurken, kentin spor ve sporcularına da gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği amatör spor kulüpleri ile sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ziyaretleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, ‘'Gönül Belediyeciliği' getireceği Seyhan'ın 96 mahallesinde yaşayan hemşehrilerini, hiçbir ayrım yapmadan eşit hizmetle buluşturacaklarını belirtti.

Adana ve Seyhan'ın tarihi ve doğal zenginliklerini ön plana çıkararak kenti çekim merkezi yapacak, ticaret ve sanayi alanlarında yatırım ve istihdama katkıda bulunacak 108 proje ile yola çıktıklarını anımsatan Fikret Yeni, ‘'Bu projelerimizle, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız' dedi.

Fikret Yeni, yapacakları çalışmalarla başta gençler olmak üzere her yaştan hemşehrilerinin modern spor alanlarıyla buluşmasına imkan tanıyacaklarını anlatarak ''Özellikle bizim için çok önemli olan genç kardeşlerimizi bu tesislerle spora teşvik edip, kötü alışkanlıklardan uzak tutma gayretimizi sürdüreceğiz. Diğer bir ifadeyle sokaklara daha çok sahip çıkacağız. Spor tesislerimizle kentimizin spor branşlarında daha ileri seviyelere ulaşması, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atacak sporcuların yetişmesine katkıda bulunacağız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en büyük tesis olacak

Fikret Yeni, spor tesislerine yönelik en ciddi projelerinden birinin Akkapı Mahallesi'nde yapımı planlanan Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi Projesi olduğuna dikkati çekerek, ‘'Türkiye'nin en büyük spor tesisi olacak bu proje, 130 bin metrekare alan üzerinde yapılacak. Tamamen amatör spor kulüplerine hizmet edecek olan bu tesisimiz, dünya standartları ölçeğinde olacak. Tesisimizde, 6 adet futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 8 bin metrekarelik kapalı yüzme havuzu, 30 adet yönetici odası, fitness ve aletli spor alanları ile 700 araçlık otopark yer alacak'' diye konuştu.

Spor park ve spor alanları

Fikret Yeni, Namık Kemal, Bey ve Gülpınar mahallelerine de Spor Parklar, 2000 Evler, Aydınlar, Yolgeçen ve Gökçeler mahallelerine ise modern Spor Alanları yapılacağını söyledi.

Fikret Yeni, 3 bin metrekare, 9 bin metrekare ve 10 bin metre karelik alanlarda yapılacak Spor Parklarda, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortları, fitness salonu, spor kafeteryalar, go-kart pisti, yüzme havuzu yer alacağını belirterek, şöyle konuştu:

‘‘2000 Evler, Aydınlar, Yolgeçen ve Gökçeler mahalleleri gibi birçok mahallemiz için planladığımız Spor Alanları Projesi ile mahalle sakinlerimiz rahat bir ortamda spor yapabilecekler. Çeşitli ölçülerde olacak bu tesislerimiz, her yaştan Seyhanlı hemşehrilerimiz için kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar olacak.''

Teknolojik yüzme havuzları

Fikret Yeni, Seyhanlı hemşehrileri için teknolojik donanıma sahip modern Yüzme Havuzu Projesi'yle de, projelerinin kapsamını genişlettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

‘'İklimlendirme cihazları ile donatılacak bu tesisimizde, 100 adet lobi alanı ve gerekli olan diğer ayrıntılar yer alacak. Üstü açılabilir özelliğe sahip olacak tesisimizde, 200 araçlık otopark alanı da bulunacak.''