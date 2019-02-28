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Seyhan'a yeni bulvar

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesine doğu-batı aksında yeni bir bulvar kazandırdı.


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde M1 Tepe Alışveriş Merkezi'nin doğu yönünde bin 863 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nda zemin, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımları tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmalarına başladı.


3'er şeritli çift yön olarak projelendirilen bulvarın sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplanmasına başlandı. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nda toplam 2 bin 300 ton bitümlü sıcak karışım asfalt döşeneceği belirtildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan bu güzergah sayesinde Öğretmenler Bulvarı ile Abidin Dino Bulvarı'nı birbirine bağlamış oldu. Ayrıca Aliya İzzetbegoviç, Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarlarına da erişim verilip, dört yönde kesintisiz trafik akışı sağlandı.

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