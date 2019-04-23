Seyhan'da 1000 Çocuk 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Seyhan Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 1000 Türk ve mülteci çocuğun katılımıyla Çocuk Şenliği düzenledi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, SGDD Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Korosu ile Faik Kasapoğlu Çocuk Orkestrası konser verdi.

Etkinlikte sergiledikleri dans performansıyla SGDD Adana Al Farah Çocuk Dans ekibi beğeni topladı. Seyhan Belediyesi Çocuk Tiyatrosu'nun gösterisinin alkış aldığı etkinlikte, çocuklar için yüz boyama ve balon uçurma gibi aktiviteler düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da dünyanın tek çocuk bayramı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, “Seyhan Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan mülteci çocuklar ile Türk çocukların bir arada 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Ulusal egemenliği simgeleyen 23 Nisan, Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun demokrasi tarihinin başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz'' dedi.

SGDD Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Çalışanı Şeref Mert Yoleri ise organizasyonla Adana'da Türk ve mülteci çocuklar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yoleri, “Bu organizasyonda Türk ve mülteci çocukların bir araya gelerek gündelik hayatlarında yaşadıkları zorluklardan uzakta, gönüllerince eğlenip sadece ‘çocuk' olmalarının

tadını çıkarmalarını istedik” dedi.