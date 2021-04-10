Seyhan'da 2020 yılı faaliyet mecliste raporu kabul edildi

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay tarafından açıldı. Gündemin son maddesi 2020 yılına ait faaliyet raporu görüşülmeden önce Başkan Akay yerini Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik'e bıraktı. Akay, salona geçerek bürokratların arasında oturarak gündemi takip etti.

Faaliyet raporları üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun, AK Partili Mustafa Tunç ve Yalçın Limoncu ve MHP'li Şehmus Uçar faaliyet raporu aleyhinde, CHP'li Mustafa Tunç ve CHP Grup Başkanvekili Güngör geçer de faaliyet raporu lehinde konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik oylamaya geçti. Seyhan Belediye Meclisi 2020 yılı faaliyet raporu Cumhur İttifakı'nın ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamadan sonra divandaki yerini alan Başkan Akif Kemal Akay, meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı.

Seyhan Belediyesi çalışmalarına 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de devam edecek.