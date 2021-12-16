Seyhan'da 4 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde, açıldığı 2019 yılının kasım ayından bu güne dek geçen 2 yılı aşkın sürede 4 bin sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'ndeki kısırlaştırma operasyonuna katılan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, profesyonel ekip tarafından, hijyenik koşullarda gerçekleştirilen operasyonu izledi.

Kent içinde kedilerin kısırlaştırılabildiği Türkiye'nin ilk ve tek kısırlaştırma merkezinin 2019 yılının kasım ayında kurulduğunu dile getiren Başkan Akay, bugüne kadar yüzde 90'ı kedi olmak üzere 4 bin sokak hayvanının başarıyla kısırlaştırıldığını aktardı.

Seyhan Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm canlıların sağlıklı koşullarda yaşam hakkını korumak için görev yaptıklarını ifade eden Başkan Akay, Seyhan'da sokak hayvanlarının da yalnız olmadığını vurguladı.

Sokak Hayvanları ve Kısırlaştırma Merkezi'nin sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçme konusunda önemli bir işlevi yerine getirdiğini kaydeden Başkan Akay, “Kısırlaştırma operasyonlarıyla hayvanların saldırganlığı önemli ölçüde engellenerek, yurttaşlarımızın bu konudaki tedirginliklerinin de asgari düzeye düşmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Her gün 99 noktada besleme çalışması

Seyhan'da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için besleme çalışmalarının de aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Akay, “Daha önce 84 noktada yaptığımız besleme noktasını hafta sonları da dahil olmak üzere 99 noktaya çıkardık. Tavuk kırıntısı, salam, sosis, sucuk, süt, mama, ekmek gibi gıda ürünlerinden oluşan günlük ortalama bir ton gıdayla Seyhan'da sokak hayvanlarını besleyerek can dostlarımızın aç kalmaması için çalışıyoruz” dedi.