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Seyhan'da 5 ayrı bölgede sabah sporu

Seyhan Belediyesi, vatandaşlara 5 ayrı noktada uzman eğitmenlerce sabah sporu yaptırıyor.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, halkı spora teşvik etmek ve hareketli yaşamlarına katkı sunmak için her gün 5 ayrı noktada uzman eğitmenlerce sabah sporu yaptırdıklarını söyledi.


Sabah sporlarına vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Başkan Akay, “Ülkemizin içinde bulunduğu ve vatandaşlarımızın olumsuz etkilendiği Covid-19 salgınını göz önünde bulundurarak sabah sporu gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenlerimizle yapılan sabah sporunda hafif hareketlerle hem kasların güçlendirilmesi sağlanıyor hem de güçlü bağışıklık sisteminin oluşumuna katkı veriliyor. Sağlık açısından çok değerli olan sabah sporuna başta evınde çalışan kadınlar olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.”


Sabah sporlarının yapıldığı yer ve saatler şöyle:


Şakirpaşa Spor Tesisi: 08:00 -10.00


Emek Parkı: 06.45-08.30


Füze Selami Spor Tesisi: 06.45 - 07.45


Şehitler Parkı: 07:30 - 08:30


Bey Mahallesi Fitness Merkezi: 09:00 - 10:30

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