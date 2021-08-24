Seyhan'da “Aşure Günü” etkinliği

Başkan Akay, “Aşure gününün tüm halkımıza, dayanışma, beraberlik, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Seyhan Belediyesi, ilçenin değişik yerlerinde halka aşure ikramında bulundu. Belediye ekiplerince kurulan stantlarda kazanlarda pişirilen aşureler halkla paylaşıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da hizmet binası önünde vatandaşa ve personele aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Aşure gününde, pandemi, sel ve yangın gibi acı olayların son bulmasını diliyorum” dedi.

İkram edilen aşureleri alan vatandaşlar, barışı ve dostluğu hatırlatan ikram için Başkan Akay'a teşekkürlerini iletti.