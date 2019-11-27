Seyhan'da budama, bakım-onarım, yenileme çalışmaları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını ortaklaşa sürdüren ekipler kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şehrin birçok noktasında ağaç budama çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ziraat ve çevre mühendislerinin talimatları doğrultusunda budama ve ağacı güçlendirmek için derin budama yapılıyor. Ağaçlar hem kışa hazırlanmış oluyor hem de gelecek yaz ayında daha da gürleşmesi sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım ve budama hizmetlerini özenle yapıyor. Çevreye duyarlı ve ziraat mühendisi ile çevre mühendisi kontrolünde doğaya zarar vermeden çalışmalar yürütülüyor. Hedefimiz daha yeşil bir Seyhan'ı, halkımızla buluşturmak” diye konuştu.