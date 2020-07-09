Seyhan'da evde bakım hizmeti

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen evde sağlık ve kişisel bakım hizmetiyle dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamı kolaylaştırılıyor. Bireyin kendi evinde ve talep üzerine gerçekleştirilen Sağlık Hizmeti; enjeksiyon uygulaması, pansuman ve bası yarası bakımı, ameliyat sonrası dikiş alımı, vital takibi, oksijen ve nabız ölçümü, şeker ölçümü ve fizik tedavide manuel terapiyi kapsıyor. Evde sağlık hizmetinden 65 üstü yaş almışlar, engelli bireyler ve hasta olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yaralanabiliyor.

Seyhan Belediyesi sağlık hizmetinin yanı sıra evde kişisel bakım hizmeti de sunuyor. Profesyonel ekipler tarafından hasta ve yardıma muhtaç bireylere yönelik gerçekleştiren kişisel bakım hizmeti; vücut temizliği, saç bakımı ve temizliği, el ve ayak bakımını kapsıyor. Ayrıca kuaförlük hizmeti; erkek yaşlı ve hastalar için saç ve sakal kesimi, kadın yaşlı ve hastalar için ise saç kesimi, kaş ve bıyık alımı ile manikür ve pedikürü kapsıyor.

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce gerçekleştiren sağlık ve evde bakım hizmeti; fizik tedavi elemanı, hemşire, acil tıp teknikeri, erkek ve kadın kuaförlerinden oluşan ekiplerle veriliyor. Seyhan Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetinden faydalanmak isteyenler ilgili birimin ‘0332 435 35 41' nolu telefonundan bilgi alabilecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sağlık gereksinimlerinin ücretsiz verilmesinin temel insan hakkı olduğunu belirterek,

belediye hizmetlerinde, halkın yaşam kalitesini artıran ve ihtiyaçlara cevap veren bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Akay, “Halkımızın her zaman yanındayız. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde sağlık ve bakım hizmetine önem veriyoruz. Yaklaşık bin ihtiyaç sahibine verdiğimiz evde sağlık ve bakım hizmetini artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.