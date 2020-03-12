Seyhan'da her gün 9 noktada asfalt çalışması

Seyhan Belediyesi asfalt ekipleri sokakları finişer ile kazıdıktan sonra sıcak asfaltı seriyor. Bu işlemde özellikle engebeli bölümler teknik çalışmayla giderilerek asfalt tüm sokakta düz olacak şekilde seriliyor. Yapılan çalışmayla yol kotu eşit hale ve belli bir eğime getirilerek vatandaşın sokağı rahat ve konforlu bir şekilde kullanması sağlanıyor.

Seyhan'ın 10 bini aşkın sokağında doğalgaz, elektrik, su ve fiber altyapıları için açılan çukurlardaki sokak sağlıklaştırması ise teknoloji desteğiyle yapılıyor. Kurumların açtığı çukurlar, sokağın tümünü değil belli bir bölümü kapsıyorsa zarar görmüş alanlar önce asfalt kesme makinası ile düzgün biçimde kesiliyor. Ardından zarar görmüş bölge sıkıştırılıp temizleniyor. Son olarak asfalt kesme makinası ile kesilen alan sokaktaki sağlam asfalt yüksekliğinde yamalanıyor. Böylece sokakta hem bütünsellik sağlanıyor hem de asfaltın aynı yükseklikte olmasından dolayı sürücülere sürüş güvenliği sağlanmış oluyor.

Havaların ısınmasıyla ilçede asfalt hamlesi başlattıklarını anımsatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, her gün aralıksız olarak 9 noktada asfalt çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Akay, “Elimizden geldiğince yama yapmamaya çalışıyoruz. Ancak kurumlar tarafından altyapı çalışması için kısmen bozulan sokakları, asfalt kesme makinesi yardımıyla yamalıyoruz. Bu çalışmayla sokakta kaliteli bir biçimde yükseklik dengesi sağlanıyor. Teknolojinin katkısıyla sokağın tümünü değil, bir bölümünü yamalayarak, sağlam asfaltla, yamalı alanı bütünleştirmiş oluyoruz. Hem zamandan hem de kaynakları doğru kullanmak adına ciddi tasarruf sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi'nce gerçekleştirilen asfalt serme ve yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde artarak sürecek.