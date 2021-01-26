Seyhan'da işçi bayramı

Seyhan Belediyesi'nde çalışan bin 700 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS), DİSK Genel İş Sendikası ile Başkan Akif Kemal Akay tarafından imza altına alındı. İşçi açısından Türkiye'nin en iyi sözleşmesine imza attıklarını ifade eden Başkan Akay, birlikte halay çektiği çalışanların mutluluğuna ortak oldu.

Seyhan Belediyesi'nde çalışan bin 700 işçi adına DİSK Genel İş ile Belediye arasında yapılan TİK görüşmeleri, işçi açısından kazanımlarla son buldu. Belediyede en düşük işçi maaşı 3 bin 317 Liraya yükseltildi. Ayrıca işçilerin sosyal hakları da iyileştirildi. İşçilere bayram havası yaşatan TİS'in imza töreni Yaşar Kemal Kültür Merkezi sahnesinde yapıldı.

İmza töreni öncesi kısa bir konuşma yapan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, “Özverili bir çalışma oldu. Müdürlüklerde görevli çalışanlara eşit işe eşit ücret sağlandı. Bin 700 işçimizin en azından bir taban ücret yakalamasından dolayı mutluyuz. Seyhan Belediye Başkanımıza işçilere olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yeniden şekillenen dünyada örgütlü yapıların özellikle de DİSK gibi deneyimli yapıların önemli bir yeri olduğunu ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Biz emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Ancak, daha önceleri sadece “Emek en yüce Değerdir” derken bugün artık “üreten emek” de diyoruz. Belediyecilik anlayışımız da bu temeller üzerine kurulu” diye konuştu.

Başkan Akay şöyle devam etti:

“Bizler Sosyal Belediyeciliği esas alan yöneticileriz. Bu anlayışımıza göre dezavantajlı gruplar önceliğimiz. Biz, Belediyecilik anlayışı içinde bir bütünüz. Yaptığımız iş ve işlemlerin de sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunu da birlikte yapacağız. Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ihtiyacı olan insanlara elimizi ve kolumuzu uzatarak eksiklerini gidermeye çalışacağız. Bunu sizin emeklerinizle gerçekleştireceğiz. Bu nedenle sözleşmede, en az maaş alanlara öncelik tanımaya çalıştık. Sözleşmeyle bekâr ve en az maaş alan çalışanımız bundan böyle en düşük 3 bin 317 lira maaş alacak. Temizlik işlerinde çalışan işçi ise 3 bin 700 lira maaş alacak. Hepinize hayırlı olsun. Emeğinize sağlık”

Daha sonra Başkan Akay ve DİSK Bölge Temsilcisi Gündoğdu Toplu İş Sözleşmesine imza attı. Başkan Akay, davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutlayan işçilerle birlikte halay çekerek mutluluklarına ortak oldu. Yapılan TİS'e göre en düşük bekar işçi 3 bin 317 TL alacak. Ayrıca ücretlere mesai ve sosyal haklar eklenecek. Temizlik ve Yol İşlerinde çalışan personele ilk kez “koku” ek ücreti verilecek. Ve Kadınlara özel olarak ayda 1 gün ücretli izin verilecek.