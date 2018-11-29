Seyhan'da kültür ve sanata 'engel' yok

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, haftada 3 gün ücretsiz olarak minik tiyatro severleri "Düşler Bahçesi" oyunuyla buluşturuyor. Engelli çocuklar ise servis araçları ile evlerinden ve okullarından alınarak Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde oynanan tiyatro oyununu izlemeye getiriliyor.

Savaş Özdemir'in yazdığı, Ali Darbaş'ın yönettiği müzikli danslı çocuk oyunu "Düşler Bahçesi" çarşamba ve perşembe günleri saat 11.00'de pazar günü ise saat 13.00'te olmak üzere haftada 3 gün ücretsiz olarak sahneleniyor.

Yaklaşık 5 yıldır 250 bin çocuğu tiyatro ile buluşturan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, engelli çocukları da Seyhan Belediyesi'nin sağladığı servis araçları ile evlerinden ve okullarından alarak Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde oynanan tiyatro oyununu izlemeye getiriyor. Tiyatro oyunu sonrası çocuklar tekrar okullarına bırakılıyor.

Tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her konuda olduğu gibi kültür ve sanatta da engelleri kaldırdıklarını söyledi.