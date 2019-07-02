Seyhan'da meclis gündeme geçemedi

Birinci oturumda gündem dışı konuşmalar nedeniyle bir türlü gündeme geçilemedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Meclis katipleri Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisi gündemindeki 5 maddeyi görüşmek üzere açıldı. 3 madde daha ilave edilmesiyle toplam 8 maddeye çıkan meclis toplantısında ilk gündem dışı konuşmayı CHP Grubu Sözcüsü Fadime Geçioğlu yaptı. Kabotaj ve Denizcilik Bayramını kutlayan Geçioğlu, ayrıca 24 Temmuz Basın Bayramını da kutladı. Osmanlı döneminde yayınlanan gazetelerin sansür memurlarının denetiminden sonra yayın yapabildiklerini hatırlatan Geçioğlu, “24 Temmuz 1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanıyla bu uygulamaya son verilmiştir. Ülkemizin gelişiminde çok önemli role sahip olan basının halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetin oluşmasını sağlamada önemli bir işleve sahip olduğu ortadadır. Bu nedenle çağdaş demokratik yaşantının vazgeçilmez unsuru olan basının kamuoyuna tarafız, doğru ve hızlı biçimde haber vererek, toplumu aydınlatıp meslek ilkeleriyle kişisel haklara saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürme zorunluluğu vardır. Unutulmamalıdır ki, düşünce ve ifade özgürlüğü en önemli hakkımızdır. Fikirleri sansürsüzce ifade edilmesi ilerlemenin temelidir” dedi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limonu ise, 27 Haziran 1998 yılında merkezi Ceyhan olmak üzere Adana bölgesinde yaşanan deprem olayına değinerek, Belediye olarak üzerlerine düşen sorumlulukları hatırlatmak istediğini söyledi.

Limoncu, Seyhan Belediyesi eski Başkanı ve Zeydan Karalar'dan iki defa sözlü olarak borçların kendilerine bildirilmesi için talepte bulunduklarını belirterek,” Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir'deki borçlarla ilgili çok ciddi bir kamuoyu oluşturdu. Haklı ve haksız onu gerçekler ortaya çıkartır. Ki Büyükşehirin borçlu olduğunu biliyoruz zaten. Mutlaka her belediyenin borcu vardır ama iflas noktasına geldiğini söylüyor Zeydan Bey. Bu, bizim belediye gündemimizin dışında bir konu, fakat bizim Seyhan Belediyesi'nin de 31 Mart 2109'un hemen ertesinde yeni idare eski idareden ne kadar borç devraldı? Bunlarla ilgili sözlü talebimiz oldu. Fakat bilgi alamadık. Bu konuyu yazı işlerinden de geçirdik yazılı önerge olarak sunuyoruz. 31 Mart 2019 öncesi belediye müteahhit, işçi, esnaf ve resmi kurumlara borçlu olduğunu, devir alındığı gün kasada nakit bulunduğunu ve gelirlerinde tam raporunu yazılı olarak grubum adına talep ediyoruz. Gerekli çalışmaların yapılıp grubumuza dosya olarak verilmesini rica ediyoruz. En kısa zamanda verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Sultan Zeynep Erciyes de konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladığını ifade ederek, “İttifak olarak gerçekten güzel bir birliktelik sergiledik ve sonucun da haklı olan kazandı diyorum” dedi.

MHP Grubu Sözcüsü Şehmuz Uçar, 31 Mart seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TV'lerde ve yazılı medyada yeni kazanacak belediyelerde tek bir işçinin çıkarılmayacağının garantisini verdiğini hatırlatarak “Ve böyle bir durumun takipçisini olacağını söylemişti. Ayrıca da Zeydan bey yine TV'lerde kendisine sorulan soruya ‘kesinlikle ben kazandıktan sonra belediyede tek bir arkadaşımı çıkartmayacağım' demişti. Ama 1 Nisan Salı gününden itibaren ortalıkta 5-6 bin tane bankamatikçinin ismi dolaşmaya başladı. Aradan 24 saat geçmeden siz 5-6 bin bankamatikçiyi nasıl tespit ettiniz? Eğer varsa bunların işten çıkartılmasına hiç kimse karşı itiraz etmez. Ama eğer yoksa geçtiğimiz Cuma günü haksız yere işten çıkartılan gariban işçinin hakkını savunmak sadece parti olarak bizim değil, insan olarak hepimizin görevidir” dedi.

Uçar,”İşten çıkartılan bir lösemi hastası var. Böyle bir insanın işten çıkarmak bana göre vicdansızlık, merhametsizliktir. Biz bankamatikçinin değil emekçinin yanındayız” dedi.

MHP'li Uçar, daha sonra bir reklam şirketinin adını vererek, bu şirkete belediyenin ne kadar fatura kestiğini ve bu şirketin gizli ortağının kim olduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti. Otocenter'in yanındaki 2 dekarlık yeşil alanın kimlere kiraya verildiğini de soran Uçar, Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılma kararına ilişkin eleştirilerini yineledi.

31 Mart 2019 seçimlerinden 6 ay öncesinden başlayarak Halkkart kartlarının kimlere dağıtıldığını soran Uçar, BMV sahibi olan bir kişiye bile Halkkart verildiğini iddia etti.

CHP'li Güngör Geçer, kendisinin aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin de meclis üyesi olduğunu vurgulayarak, Şehmuz Uçar'ın 5-6 bin bankamatikçiden söz ettiğini söylediğini, ancak böyle bir rakamın ne Başkan Zeydan Karalar ne de yönetim tarafından telaffuz edildiğini duymadığını söyledi. Yasa gereği normal belediye bütçesinden yüzde 30'undan fazlasının belediyelerin çalıştırmadığını, SGK'ya bildirilen rakamların yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirten Geçer, “Fazla olanları çıkarmak gerekir. Hassasiyetiniz anlıyorum ama sadece sizin partinizden değil bizim partiden de çıkartılanlar oldu, bu konuda beni de arayanlar var. Dolayısıyla fazlalık varsa, çalışmıyorsa çıkartılacak” dedi.

26 yıl önce 2 Temmuz tarihinde Sivas'ta Madımak Otelinde çıkartılan yangında çoğunluğu 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanın yanarak hayatını kaybettiğini söyleyen Geçer, “O günden bu ana kadar 26 yıl geçti. Sivas katliamı, tam 26 yıldır herkesin yüreğinde kanamaya devan eden derin bir yaradır. Üstelik açılan bu yara kapanmadı. Çünkü aradan geçen 26 yıla rağmen bu yaraya tek bir merhem bile sürülmedi. Sivas hala yanıyor” diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da konuşmasında meclis üyelerinin kendilerinden istedikleri taleplerini yerine getireceklerini belirterek, ”Bu tamamen benim hatam. Diğer bilgiler verilecek yalnız gazetelerde ifade edilenlere cevap verilmesi bizim görevimiz değil. Bütün firmalara ne kadar fatura kesilmiş,bilinmesi toplum adına son derece iyi olur. Keşke Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün harcamaların açıklıkla bir yerde sergilenmesi mümkün olsa. Umuyorum başka konularda da hassasiyeti gösterirsiniz” dedi.

Çukurova Belediyeler Birliği'nin işlevsiz olduğunu söyleyen Akay, “ÇBB üyesi belediyeler zaten kendi aralarında bir işbirliği yapmış değiller. Fonksiyonel bir kuruluş olmadığı için böyle bir bizim arkadaşlarımız ÇBB'den çekildiler” dedi.

Seyhan Belediyesi'ne 3 Müdürlük kurulacak

Akay, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü altında 3 müdürlüğün kurulması için önergenin gündeme alınmasını teklif etti.

Mahkeme kararı sonucu daha önce görevden alınan Zafer Boz'un Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne yeniden atanması gündem alındı.

CHP Grubu Sözcüsü Fadime Geçioğlu'nun tarafından, Akkapı Mahallesindeki bir parselde Seyhan Belediyesi'ne kayıtlı arazinin Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Merkezi amaçlı kullanılmak üzere Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ve yapılacak protokolde belediye başkanına yetki verilmesi için karar alınması teklif edildi.

Üç teklif oy birliği halinde kabul edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay gündem maddelerine geçmeden önce meclis çalışmalarının 2 Temmuz 2019 Salı günü yapılmasını oylayarak, oturumu kapattı.