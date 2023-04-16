Seyhan'da mukabele geleneğini gençler devam ettiriyor

Adana Seyhan Sarıhamzalı Yeşil Camii'nde mukabele geleneği 7'den 77'ye cemaatin katılımıyla devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde Seyhan İlçe Müftülüğüne bağlı Sarıhamzalı Yeşil Camii'nde Kur'an-ı Kerim öğrenen gençler, Ramazan ayında mukabele programına katıldı. Gençlere yönelik faaliyetlere dair açıklamalarda bulunan Yeşil Camii İmam Hatibi Hüseyin yazar, “Başkanlığımızın ‘Gençliğe Değer' projesi çerçevesinde camimizde hafta sonları ortaokul öğrencileri için Kur'an kursu başlatmıştık. Kursa gelerek Kur'an öğrenen gençlerimizle şimdi Ramazan mukabelesi okuyoruz. Anne babaları ise evlatlarının okuduğu mukabeleyi takip ediyor. Bu vesileyle ailelerimiz camide Ramazan coşkusunu yaşıyor” dedi.