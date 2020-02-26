Seyhan'da personele göz taraması

Personelin göz tansiyonu, kuruluk, göz-gözlük numarası uyumu kontrol edildi. Rahatsızlık tespitleri personele aktarılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca mevsimsel ve mevsim geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Özel bir göz hastanesi tarafından gerçekleştirilen tarama işlemi Dr. Celal Türen tarafından takip edildi. Dr. Türen, yapılan tetkiklerle ilgili personele bilgi aktardı. Seyhan Belediyesi personeli, genel göz taraması nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Seyhan Belediyesinin personele yönelik sağlık bilgilendirme ve genel sağlık taramalarının ilerleyen süreçte de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.