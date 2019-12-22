Seyhan'da ?eb-i Yelda kutlamas?

Emek Mahallesinde bulunan Seyhan Belediyesi Kad?n Dayan??ma Merkezinde ger?ekle?tirilen ?ebi Yelda etkinli?inde rit?ele g?re ba?ta karpuz ve nar olmak ?zere her t?r yiyecek haz?rland? ve yenildi. ?ocuklar?n rengarenk boyand??? ?eb-i Yelda kutlamas?nda kad?nlar en uzun gecenin atlat?larak g?ne?in daha ?ok kendini g?sterece?i d?neme ula?man?n mutlulu?unu ya?ad?.

21 Aral?k tarihinin en uzun gece ve k?? d?n?m? olmas? nedeniyle bir ?zelli?inin oldu?unu kaydeden Seyhan Belediye Bakan? Akif Kemal Akay, bu d?nemi inan?? ve k?lt?r olarak daha da anlamd?rarak kutlayan vatanda?lar?n oldu?unu an?msatt?. 21 Aral?k k?? d?n?m?n?n baz? b?lgelerdeki bir di?er ad?n?n ?eb-i Yelda oldu?unu kaydeden Ba?kan Akay ??yle konu?tu;

?K?? d?n?m?nde ba?ta ?ran olmak ?zere bir?ok yerde, ?eb-i Yelda g?n? kutlamalar? yap?l?r. Bu rit?eli s?rd?ren halk?m?zla birlikte olman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Biz ?nemli ?al??malar? kad?nlar?m?zla birlikte yap?yoruz. Bug?n de inan?? veya k?lt?r olarak kendileri i?in ?nemli olan ?eb-i Yelda g?n?nde kad?nlar?m?zla bir arada olman?n sevincini ya??yoruz. Bu ?zel g?n?n?zde t?m iyilik dileklerinin ger?ekle?mesi, t?m k?t?l?klerin hepimizden uzak kalmas?n? diliyorum. ?eb-i Yelda g?n?n?z? kutluyorum?

Ba?kan Akay, renkli g?r?nt?lerin olu?tu?u ?eb-i Yelda kutlamalar?nda rit?ele g?re getirilen yiyecekleri inceledi. ?ocuklarla yak?ndan ilgilenen Ba?kan Akay'?n ayr?lmas?ndan sonra Kad?nlar ?eb-i Yelda kutlamas? ?er?evesinde doyas?ya e?lendi.