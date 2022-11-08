Seyhan'da "sosyal mutfak" hayata geçiyor

Proje sayesinde toplumun her kesiminden genç yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapılmaksızın ihtiyaç sahibi yüzlerce insanın temel gıdaya erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

“Aşevi Projesi”, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde; Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Seyhan Belediyesi iş birliği ile yürütülecek.

GİZ PEP Programı'nın katkısıyla iki ayrı dönemde 25 Türk vatandaşı ve 25 geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere toplam 50 kişinin istihdamı desteklenecek. Aşevinde; aşçı, aşçı yardımcısı, gıda mühendisi, temizlik ve bulaşık sorumlusu ve dağıtım görevlisi gibi pozisyonlarda 50 ev sahibi toplum üyesi ve geçici koruma altındaki Suriyeli aynı çalışma ortamını paylaşacak.

Proje çerçevesinde sağlanan ekipman ve gıda malzemeleriyle, 240 gün boyunca günlük 750 öğün yemeğin hazırlanması planlanıyor. Hazırlanan yemekler Seyhan Belediyesi'nin yemek dağıtım noktalarında ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. Yaşlılara ve sağlık sorunları sebebiyle evlerinden ayrılamayan kişilerin de evlerine dağıtım yapılacak.

Alman Hükümeti tarafından finanse edilen, GİZ PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı, bugüne kadar Türkiye genelinde 8 farklı belediye ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği aşevi projeleriyle yüzlerce vatandaşın istihdamına olanak tanırken ve milyonlarca öğün yemeğin ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

GİZ PEP Programı ve Seyhan Belediyesi ortaklığında yürütülecek proje 12 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.