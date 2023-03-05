Seyhan'da spor okulları kaldığı yerden devam ediyor

Söğütlü Futbol Tesisindeki ilk antrenman ve maçta ter döken çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Söğütlü Futbol Tesisinde hafta boyunca gerçekleştirilen futbol eğitimlerinin moral ve motivasyon odaklı olduğunu belirterek, “Depremlerin toplumda neden olduğu travmaların çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkisini olabildiğince hafifletmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız afet nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz futbol okulu çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeniden başladık. Söğütlü Futbol Tesisimizde kıymetli öğrencilerimizle ilk çalışmamızı gerçekleştirdik. Evlatlarımızı spor ile motive ediyor, onların zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı bireyler haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Sporun kötü arkadaşlıklara ve alışkanlıkları karşı çok önemli bir unsur olduğunun altını çizen Başkan Akay, “Velilerimizin evlatlarını spora teşvik etmelerini rica ediyoruz. Depremin neden olduğu travmaların atlatılmasında spor çok etkili bir araç olacağına inanıyoruz. Bu zor günleri her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız” diye konuştu.