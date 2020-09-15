İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyhan'da tehdit bitene kadar denetimler sürecek

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgınında vaka sayısının yeniden artışa geçmesiyle birlikte, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana Valiliği İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde uyguladığı tedbir ve denetimleri daha da sıklaştırdı.


Sorumluluk alanında gerçekleştirilen denetimlere katılan, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Müdürlüğü doktorları ve Çevre ve Koruma Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri 3 koldan bilgilendirme, uyarı ve denetimlerini gerçekleştiriyor. Haftanın belirlenen 3 gününde düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamada ayrıca maske dağıtımı da yapılıyor.


Uygulamalarda maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması, müşterilerin ateşinin ölçülmesi, metrekareye göre müşteri alınması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı. Kafe ve kamusal yaşam alanlarında bulunan vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske takılmasının önemi anlatıldı. Kalabalık ortamlarda davranış biçimleri ve korona virüs ile ilgili bilgiler doktor tarafından vatandaşlara aktarıldı. Yiyecek üreten veya satan işletmelerin genelgelere uygunluğu de gıda mühendisi tarafından kontrol edildi, uyarılarda bulundu.


Halk sağlığını korumak adına denetimlerin devam ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Zabıta, Sağlık ve Çevre Koruma Müdürlüklerinde görevli ekiplerimiz, ilçemizdeki işyerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vaka sayısının artmasını da dikkate alarak halkımızın, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları bir kez daha hatırlatıyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.