Seyhan'da "ücretsiz kurban kesim" hizmeti

Seyhan'ın 9 ayrı noktasında gerçekleştirilecek kesim hizmetinde uzman kasaplar, veteriner hekimler ve sağlık ekipleri görev yapacak.

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yurttaşların temiz, sağlıklı hijyenik bir ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Seyhan'da dokuz ayrı noktada kurban satış yeri belirlendi:

Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi Muhtarlık yanı; Fevzipaşa Mahallesi semt pazarı yanı tren yolu; 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii Karşısı; 4. Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yanı; Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı; Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Semt Pazarı yanı; Mithatpaşa Mahallesi Havuz yanı; Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi Ümran Ortaokulu yanı ve önü; Bahçeşehir Mahallesi Mehmet Fuat Dıblan Bulvarı Seyhan Belediyesi Spor Kulubü yanı.

Ücretsiz kesim hizmeti

Seyhan Belediyesi'nin bu yıl da dini kurallara uygun olarak Kurban Bayramı boyunca dokuz ayrı noktada kurban kesim hizmetini ücretsiz olarak vereceğini kaydeden Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, “Kurban kesim noktalarımızda ihtiyacı karşılayacak kadar kasap ekipleri, veteriner hekimler ve sağlık ekipleri görev yapacak. Belediyemizin kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban kesimini ücretsiz olarak yaptırabilir” dedi.

Kurban kesim yerleri ise şöyle belirlendi:

Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı; Pınar Mahallesi Semt Pazarı; Gürselpaşa Kıyıboyu Kapalı Semt Pazarı yanı; Şakirpaşa Kapalı Semt Pazarı; 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii karşısı; Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı; Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Semt Pazarı; Yeşiloba Mahallesi Semt Pazarı; Bahçeşehir Mahallesi Mehmet Fuat Dıblan Bulvarı Seyhan Belediyesi Spor Kulübü yanı.

Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban alacak yurttaşlara uyarılarda bulunan Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, kurbanlıkların İslam dininin gereklerine uygun olması gerektiğinin altını çizdi. Sonyürek, “Sağlıklı bir kurban için kurbanlığın büyükbaşlarda 2 yaşını küçükbaşlarda ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Hayvanın rutin kontrolünde dişlerinin tam ve sağlam olması, dilinin kuyruğunun boynuzlarının tam, ayrıca sağlıklı, canlı ve hareketli olması, gözlerinin de görüyor olması çok önemli” dedi.

Vatandaşların kurban seçimi yaparken alacakları kurbanlığın veteriner sağlık raporlarının olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Sonyürek, “Çünkü veteriner sağlık raporları hem kurbanın geldiği yerin, hem muayenelerinin yapılıp yapılmadığının, hem de sağlıklı olup olmadığının en önemli belirleyicisidir. Veteriner sağlık raporuyla birlikte kulak küpelerinin de kontrolü çok önemlidir. Kulak küpelerinde gözlenen ilk iki sayı kurbanın geldiği ilin kod numarasıdır” ifadelerini kullandı.