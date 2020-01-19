Seyhan'da üretilen boya ile okullar boyanacak

Adana'da, Seyhan Belediyesi, Seyhan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından yürütülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortaklığı ile sürdürülen "Senin Rengin” projesi kapsamında 30 okulun boyanması için 13 ton boya desteği sağladı.

“Üreten Seyhan” sloganıyla üretime yönelen Seyhan Belediyesi, personel kıyafetlerini kendi kurduğu “Kıyafet Atölyesi”nde dikerken, boya atölyesinde de kendi imkanlarıyla ürettiği boyayı belediye ihtiyaçları ve kamu yararına kullanmaya devam ediyor. Seyhan Belediyesi son olarak, Seyhan Kaymakamlığı ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “Fiziksel ve Ruhsal İyileşme” hedefi ile ortaklaşa yürütülen “Senin Rengin” projesine, kendi üretimi iç ve dış cephe 13 ton boya ile katkı sundu.

Seyhan Belediyesi, projenin yürütücüsü olan Seyhan Kaymakamlığına kendi üretimi olan ve talep edilen renklerdeki boyaları “Boya Atölyesi”nde teslim etti. Boyaları kağıt üzerinde teslim alan Seyhan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu Temsilcisi Burcu Baydar, renklerdeki farklılıklar gibi her bireyin kendi rengini, kendi güçlü yanını bulmasına yönelik eğitim çalışmalarını da kapsayan projenin, fiziki iyileştirmeleri de temel amaç edindiğini söyledi. Bu kapsamda teslim alınan boyalarla Seyhan ilçesindeki 30 okulun boyanacağını kaydeden Baydar, okulların ara tatilinde boya işleminin tamamlanacağını belirtti.

"Kalite, estetik ve uygunluk kriteri ön planda tutuldu"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Senin Rengin” projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Daha önce de ibadethaneler, okul ve devlete bağlı Kreşlerin bakım, onarım ve boyasını yaptıklarını anımsatan Başkan Akay, “Senin Rengin projesine de yaklaşık 13 ton boya ile katkı sunduk. Üretimi, kalite, estetik ve uygunluk kriterleri dikkate alarak tamamladık. 6 ay sürecek olan projede binalar fiziki olarak desteklenecek, çocuklarımız da rehber öğretmenlerimizle kendi iç renklerini, güçlü yanlarını fark edecekler. Projenin hedeflenen başarıyı aşacağına inanıyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi,

Seyhan Belediyesince üretilen ve Milli Eğitime bağlı okulların boyanması için verilen 650 kova boya, belediye ekipleri ve kamyonları ile Seyhan Kaymakamlığınca belirlenecek bir okula götürülecek. Boyalar, yine kaymakamlık koordinasyonunda daha önce belirlenen okulların yöneticilerine verilecek.