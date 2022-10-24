Seyhan'da "Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Artırılması"nda ilk adım atıldı

Adana'da Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Artırılmasında Öğretmen Yeterliliklerinin Geliştirilmesi eğitiminin sertifika töreni İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek programı çerçevesinde desteklenen Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Artırılmasında Öğretmen Yeterliliklerinin Geliştirilmesi isimli 2 hafta süren programda toplam 60 öğretmene eğitmen Dr. Nilay Yılmaz tarafından eğitim verilmiştir.

Eğitimde okumayı basit bir metin okumanın ötesine taşıyıp bir düşünme becerisine dönüştürmek ve disiplinler arası özelliği ile üst düzey düşünme becerilerini kazandırma konusunda öğretmenleri güçlendirmek hedeflendi. 2 haftalık eğitimin ardından İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda sertifika töreni düzenledi. Törende öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika törenine, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Çukurova Kalkınma Ajansı Proje Birim Başkanı Serdar Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Çelik katıldı.