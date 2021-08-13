Seyhan'dan gençlere teknolojik inovasyon eğitimi

Seyhan Belediyesi'nin Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezleri'nde (STİM) Teknoloji ve İnovasyonun Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programı projesinin sözleşmeleri Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger tarafından imzalandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan 2021 Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin imza töreni ÇKA'da gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal inovasyon ile birlikte Türkiye'de ekonomik ve sosyal yaşama katılımını sağlayacak ve gençlerin potansiyelini doğru yöne kanalize edecek yeni uygulamalar için bir bakış açısı geliştirilmesi amaçlanan proje kapsamında, Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezlerinde kurumsal kapasitenin ve altyapının güçlendirilmesine yönelik teknolojik inovasyon eğitimler gerçekleştirilecek.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gençleri geleceğe hazırlayıp onları çağın gerektirdiği donanıma kavuşturmak istediklerini kaydetti.

ÇKA desteği ile gerçekleştirecek projede gençlerin sahip olduğu teknolojik becerileri, ülke ekonomisine kazandıracak eğitimlerle desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Akay, “Projeden yararlanacak gençlerimize teknolojik inovasyon yönetimi, sosyal inovasyon, dijital pazarlama ve reklamcılık, üretim/tedarik, teslimat, tahsilat ve vergi mevzuatı, e-ticaret organizasyon kurulması, model teşhisi, grafik tasarım ve modelleme unity, Photoshop, Blender, 3D, web tasarım, web, mobil ve görsel programlama, konsol ve robotik kodlama, dijital içerik yöneticiliği ve sosyal medya uzmanlığı, oyun programlama, video düzenleme, 2D ve 3D görsel tasarım gibi eğitimler verilecek” diye konuştu.