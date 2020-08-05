Seyhan'dan öğrencilere tercih desteği

Seyhan Belediyesi YKS Kurs Merkezi'nce organize edilen tercih günleri ve eğitim fuarı Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Fuayesinde açıldı.

Tercih günleri ve eğitim fuarına, Seyhan Belediyesi YKS Kurs Merkezi'nin yanı sıra 10 değişik üniversiteden rehber öğretmen, öğrencilere tercih konusunda yardımcı olacak. Üniversite sınavında aldıkları puanla tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler, 4-14 Ağustos tarihleri arasında saat 08.00 ila 18.00 saatleri arasında tercih konusunda rehberlik desteği alabilecekler.

“Eğitimde kaybedilecek fert yoktur”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Eğitimde kaybedilecek fert yoktur' felsefesiyle ikilemde kalan öğrencilerimize doğru tercih konusunda destek olmak amacındayız. Belediyemizin YKS kurslarıyla gençlerimizi üniversiteye giriş sınavına ücretsiz hazırlamıştık. Bugün kendini yetiştirmeye hazır gençlerimizin, üniversite tercihlerinde de yanlarında ve destekçileri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlara vereceğimiz küçük bir desteğin yaşamlarına büyük katkılar sunmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi YKS Kurs Merkezi'nce organize edilen tercih günleri ve eğitim fuarı, 14 Ağustos Cuma gününe kadar hafta sonu da dahil olmak üzere her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.