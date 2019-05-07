Seyhan'ın geleneksel iftar sofrası kuruldu

Seyhan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarına bu yıl Tellidere Mahallesi ile başlandı.

Tellidere Mahallesi Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nde verilen iftar yemeğine bin 500 kişi katıldı. İftar yemeğinin ilk gününe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay birlikte katıldı.

Birlik ve dayanışma ayının içerisinde olduklarını söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, herkesin Ramazan ayını kutladı. Akay, “Ramazan ayının ilk gününde birlikteyiz. Ramazan ayı bolluk bereket ayı. İnsanların birbirini anlama ayıdır. İnançlarımıza göre her türlü bolluğun bereketin dayanışmanın en bol olduğu aydır Ramazan ayı. Böyle bir ayı idrak etmeninin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bolluk ve bereket ayında kardeşçe dayanışma içerisinde yaşamaya devam edeceklerini söyledi. 5 yıl boyunca Akif Kemal Akay ile Seyhan'a hizmet götüreceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın kalkınması için can siper hane çalışacaklarını vurguladı.