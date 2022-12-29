Seyhan'ın ‘Mavi Ekipler'i mutluluk dağıtıyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Mavi Ekipler yılbaşı öncesinde Köylüoğlu Mahallesinde çadırlarda zor şartlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edip, Seyhan Dikimevi'nde hazırlanan armağanlarla çocukların yüzünü güldürdü.

Mavi Ekipler, zorlu kış şartlarıyla mücadele eden çocukların aileleriyle birlikte yaşadığı ısınma sorununu gidermek için de ihtiyaç duyulan çadırlara soba desteğinde bulundu.