Seyhan'ın sorunları saymakla bitmiyor

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Türkiye'nin 5. büyük ilçesi Seyhan genelindeki sorunların saymakla bitmediğini belirterek, "Sadece dokunma ve insanların yanında olmayla belediye başkanlığı yapılmaz" dedi.

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı mahalle toplantıları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerinde, Adana için somut projelerle yola çıktıklarını söyledi.

Yeni, 31 Martta yapılacak seçimlerde vatandaşların tercihi ve teveccühüyle göreve gelmeleri halinde, şehir planları, altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi konuların yanı sıra, sosyal belediyecilik, tasarruf ve şeffaflık konularında kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

"Seyhan'ı dünyanın gıptayla bakacağı bir yer haline getirmek için yola çıktık"

Seyhan'a gönül belediyeciliğini getirip, toplumun her kesimiyle fikir alışverişinde bulunarak hizmet etme noktasında çabalarının olacağını anlatan Yeni, ‘'Cumhurbaşkanımızın takdiri, Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda Seyhan'ı bir marka kent, sadece ülkemizin değil dünyanın gıptayla bakacağı bir yer haline getirmek için yola çıktık. Konusunda uzman ekiplerimizle Seyhan için vizyon projeler hazırladık'' diye konuştu.

Yeni, güneyi ile kuzeyindeki mahallelerinde gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse kültürel anlamda çok farklı yaşam tarzı bulunan Seyhan'ın sorunlarının saymakla bitmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu farklılıkları ortadan kaldırmak için sorunların biran önce çözümlenmesi gerekir. 800 binin üzerinde nüfusa sahip 96 mahalleden oluşan ve yaklaşık 7 bin sokağı bulunan Seyhan'da hemşehrilerimizden gelen şikayetler ve teşkilatımızın yaptığı araştırmalar ışığında bin 420 sayfalık sorun tespit edildi. Bu sorunlar da 7 klasörde toplandı. Örneğin Kent Meydanı. Burayla ilgili mağduriyetler de ifade ediliyor. Doğru planlanmış ama kesinlikle yanlış uygulanmış. Böyle bir kent meydanı olmaz. Etrafıyla tecrit edilmiş değil, bütünleşmiş bir meydan olası gerekiyor. Sadece dokunmayla ve insanların yanında olmayla belediye başkanlığı yapılmaz. Vatandaşlarımızın, belediye başkanlarının dokunma ve yanında olmaları ile değil, hizmet üretmesi gerektiği bilinciyle 31 Mart'ta oy kullanacaklarına inanıyoruz. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Sözlü ile diğer belediye başkanı adaylarımızla inşallah göreve seçilip, Adana'yı geleceğe taşıyacağız."