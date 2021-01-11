Seyhanlı evde kaldı, sanatsız kalmadı

Cumartesi günü ağırlıklı olarak çocuklara yönelik içerikler ön plandaydı. Yayınlar ilk olarak sabah fitness ile başladı. Sabah sporunu Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü eğitmenleriyle yapan Seyhanlı, hareketlerle evde kaldıkları için durağanlaşan yaşamlarına hız kattı. Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri de atık materyallerden sanat etkinliği bölümünde çocuklarla birlikte külah kukla yaptı. Rulodan penguen yapan öğretmenler, çocuklara el becerisi kazandırmaya çalıştı. Öğretmenler daha sonra “Mevsim Hikayesi” ile “Mevsimler Şarkısı”nı seslendirdi. Ayrıca Penguen Pondu'nun Hikayesi anlatıldı, penguen şarkısı söylendi. Akşam ise Grup Palkorembetiko konseri gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi'nin pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlar sabah sporu ile başladı. Ardından Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri, atık materyallerden sanat etkinliği bölümünde tırtıl sanat etkinliği ve tuz boyama etkinliği gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun işlendiği Kadın ve Toplum programında bilgilendirici sohbetler yapıldı. Pazar gününün son canlı yayını Düşler Bahçesi isimli çocuk oyunu oldu.

Seyhan Belediyesinin, Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla hayata geçirdiği canlı yayınları, kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler Seyhan Belediyesi Youtube kanalından videolara ulaşabilir.